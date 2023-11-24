24 ноября, 05:34

В Бурятии приюту для собак выделили грант на строительство 100 дополнительных вольеров

Губернатор Алексей Цыденов отметил, что принятый в регионе порядок обращения с бездомными животными дает частным приютам право оставлять и заботиться о животных без ограничения по времени за свой счет

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили "Зоозащитникам Бурятии" грант в размере 2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров для содержания безнадзорных собак. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

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"Чтобы поддержать частные приюты, выделили "Зоозащитникам Бурятии" грант из республиканского бюджета на обустройство приюта "Кот и пес". 2,76 млн рублей на строительство 100 дополнительных вольеров и 160 метров двухметрового ограждения", - сообщил Цыденов.

Он подчеркнул, что принятый недавно в регионе порядок обращения с бездомными собаками направлен не только на безопасность жителей, но и дает частным приютам право оставлять и заботиться о животных без ограничения по времени за свой счет. "Сейчас в приюте живет 700 собак в 248 вольерах, в том числе есть карантинное помещение. Общая площадь приюта составляет 6,4 тыс. квадратных метров, в приюте работают семь работников", - отметил Цыденов.

В целом же в Бурятии во всех приютах содержатся порядка 3,5 тыс. собак.

В последние годы в Бурятии участились случаи нападения безнадзорных собак на людей: в 2019 году было зарегистрировано 4 134 обращения местных жителей в медучреждения после укусов, в 2020 году - 3 491. После того, как животные стали стаями нападать на детей, глава региона подписал указ, по которому бездомные собаки, включенные в перечень потенциально опасных, и собаки высотой более 25 см в холке должны пожизненно содержаться в приютах, регион выделял на это субсидии. В 2021 году в республике было отловлено свыше 8 тыс. особей, в 2022 году - почти 11 тыс. особей, в 2023 году отловлено более 5 тыс. животных. 

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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