В Перми за три дня снегопада выпало больше половины месячной нормы осадков

По данным главы города Эдуарда Соснина, из населенного пункта вывезли 9 тыс. куб. м снега

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Более половины месячной нормы осадков выпало в Перми за три дня снегопада, сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

"Интенсивный снегопад в Перми закончился. За трое суток выпало 35 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы. По данным синоптиков, высота снежного покрова достигла 31 см, это максимальное значение для ноября с 2016 года", - сообщил Соснин.

По словам главы города, все эти дни расчистка улиц велась в круглосуточном режиме, также на полигоны вывозился снег. "Сегодня ночью в Перми работало 190 единиц техники и 116 человек, за два дня на полигон вывезено 9 тыс. куб. м снега", - отметил он.

В начале недели синоптики пермского Центра геоинформационных систем прогнозировали выпадение до половины месячной нормы осадков при сильных снегопадах. Ожидалось, что в Перми выпадет 8-13 мм осадков, а по Пермскому краю местами - 15-20 мм. Предполагалось, что снежный покров в столице региона будет около 10 см высотой.