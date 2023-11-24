24 ноября, 08:50

В центрах госуслуг Москвы можно отправить поздравление ко Дню матери

Также в центрах госуслуг приготовили праздничную программу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Акция "Поздравь маму" по случаю Дня матери, который отмечается 26 ноября, стартовала в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве. Посетители в течение трех дней смогут отправить почтовую открытку с поздравлением маме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"День матери - очень важный и трепетный праздник. В этом году совместно с "Почтой России" мы решили провести акцию "Поздравь маму". Каждый посетитель любого столичного центра госуслуг может в течение трех дней написать поздравление своей маме на открытке, и она будет отправлена по указанному адресу. Наша коллаборация дает возможность передать маме поздравление в любую точку страны", - приводятся в сообщении слова замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров "Мои документы" Кристины Сиротининой.

Отправить поздравительную открытку можно с 24 по 26 ноября. Также в центрах госуслуг приготовили праздничную программу. Для гостей установили фотозоны, организовали мастер-классы по рукоделию, рисованию и изготовлению косметики. Для участия в мероприятиях нужна регистрация. Районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские - с 10:00 до 22:00. 

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