Санавиация в Подмосковье с начала года выполнила почти 650 вылетов

В составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 650 вылетов совершили вертолеты санитарной авиации с начала года в Московской области. Они применяются для транспортировки пострадавших при ДТП и других происшествиях в медучреждения региона, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь прошлый год", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.