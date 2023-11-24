Политики и эксперты на "Примаковских чтениях" обсудят судьбу Газы и отношения РФ и Африки

По словам директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, на форум пригласили представителей всех частей Африканского континента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ведущие политики и эксперты на IX международном форуме "Примаковские чтения" обсудят судьбу сектора Газа и конкретные пути сотрудничества России с Африканским континентом. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции в ТАСС.

Как отметила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, сессия Россия - Африка впервые проводится на "Примаковских чтениях". По словам Абрамовой, на сессии будут обсуждаться конкретные механизмы развития российско-африканских отношений. "Что мы ждем от этой сессии? Я хочу обсудить конкретные пути и возможности, механизмы и инструменты нашего взаимодействия с Африкой. Пора переходить от деклараций, заявлений о том, что Африка для нас важна, и это важное стратегическое направление, к разработке конкретного механизма: как же нам сделать так, чтобы наше сотрудничество с Африкой, в первую очередь, принесло пользу нашей стране, с другой стороны, как сделать так, чтобы наши интересы совпали с африканскими", - указала Абрамова.

При этом эксперт отметила, что на форум были приглашены представители всех частей Африканского континента и крупнейших экономик. "Это и Нигерия, и Египет, и ЮАР, причем на очень высоком уровне. А Восточную Африку у нас будет представлять, - правда, в режиме онлайн -, президент Уганды [Йовери Кагута] Мусевени, один из самых ярких африканских лидеров, который в то же время является рупором Африки и очень часто говорит такие вещи, которые, может быть, не так приятно слушать нашим западным коллегам, - продолжила аналитик. - У него свое видение развития Африканского континента, у него колоссальный опыт и авторитет, его мнение о том, как нам развивать отношения, будет услышать очень интересно".

Не останется без внимание и ситуация на Ближнем Востоке. Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что сегодня все страны озабочены выходом из сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и дальнейшей судьбой сектора Газа. "Все обращают внимание, и журналисты особенно, что сегодня не просматривается никакого плана действий выхода из кризиса с израильской стороны, хотя этот план, казалось бы, должен быть. Очень много догадок всяких насчет того, что будет дальше и какая будет судьба Газы. Я думаю, что она сегодня, насколько мне известно, очень активно обсуждается в верхах, в рамках израильской верхушки", - подчеркнул эксперт.

Наумкин отметил, что рассматриваются пять сценариев будущей судьбы Газы: реоккупация Газы, Газа под военным контролем Израиля, передача Газы под египетский контроль, передача Газы под контроль Палестинской национальной администрации и передача Газы под международное управление с участием арабских государств. "Эти сценарии сегодня рассматриваются. Наверное, можно предположить, кроме этих пяти, и некоторые другие, но это только показывает сложность этой проблемы", - заключил Наумкин.