24 ноября, 10:44
Палестино-израильский конфликт

Политики и эксперты на "Примаковских чтениях" обсудят судьбу Газы и отношения РФ и Африки

По словам директора Института Африки РАН Ирины Абрамовой, на форум пригласили представителей всех частей Африканского континента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ведущие политики и эксперты на IX международном форуме "Примаковские чтения" обсудят судьбу сектора Газа и конкретные пути сотрудничества России с Африканским континентом. Об этом сообщили эксперты на пресс-конференции в ТАСС.

Как отметила директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, сессия Россия - Африка впервые проводится на "Примаковских чтениях". По словам Абрамовой, на сессии будут обсуждаться конкретные механизмы развития российско-африканских отношений. "Что мы ждем от этой сессии? Я хочу обсудить конкретные пути и возможности, механизмы и инструменты нашего взаимодействия с Африкой. Пора переходить от деклараций, заявлений о том, что Африка для нас важна, и это важное стратегическое направление, к разработке конкретного механизма: как же нам сделать так, чтобы наше сотрудничество с Африкой, в первую очередь, принесло пользу нашей стране, с другой стороны, как сделать так, чтобы наши интересы совпали с африканскими", - указала Абрамова.

При этом эксперт отметила, что на форум были приглашены представители всех частей Африканского континента и крупнейших экономик. "Это и Нигерия, и Египет, и ЮАР, причем на очень высоком уровне. А Восточную Африку у нас будет представлять, - правда, в режиме онлайн -, президент Уганды [Йовери Кагута] Мусевени, один из самых ярких африканских лидеров, который в то же время является рупором Африки и очень часто говорит такие вещи, которые, может быть, не так приятно слушать нашим западным коллегам, - продолжила аналитик. - У него свое видение развития Африканского континента, у него колоссальный опыт и авторитет, его мнение о том, как нам развивать отношения, будет услышать очень интересно".

Не останется без внимание и ситуация на Ближнем Востоке. Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил, что сегодня все страны озабочены выходом из сложившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и дальнейшей судьбой сектора Газа. "Все обращают внимание, и журналисты особенно, что сегодня не просматривается никакого плана действий выхода из кризиса с израильской стороны, хотя этот план, казалось бы, должен быть. Очень много догадок всяких насчет того, что будет дальше и какая будет судьба Газы. Я думаю, что она сегодня, насколько мне известно, очень активно обсуждается в верхах, в рамках израильской верхушки", - подчеркнул эксперт.

Наумкин отметил, что рассматриваются пять сценариев будущей судьбы Газы: реоккупация Газы, Газа под военным контролем Израиля, передача Газы под египетский контроль, передача Газы под контроль Палестинской национальной администрации и передача Газы под международное управление с участием арабских государств. "Эти сценарии сегодня рассматриваются. Наверное, можно предположить, кроме этих пяти, и некоторые другие, но это только показывает сложность этой проблемы", - заключил Наумкин. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация