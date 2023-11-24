Орден Красной Звезды передали из Венгрии родственникам героя войны в Калуге

Голландец Ренс Тромп купил награду 30 лет назад на рынке в Будапеште

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Орден Красной Звезды погибшего советского бойца Александра Суслакова передали правнучке героя - олимпийской чемпионке по фигурному катанию Виктории Синициной и его внучке Надежде Синициной во время закрытия всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" в Калуге, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

"Для торжественной передачи ордена Красной Звезды родственникам ветерана Великой Отечественной войны Суслакова Александра Сергеевича приглашаются внучка бойца Надежда Германовна Синицина и правнучка - олимпийская чемпионка Олимпиады в Пекине Виктория Синицина", - сказал ведущий церемонии.

Два ордена, в том числе Красной Звезды, принадлежавший Александру Суслакову, 30 лет назад купил на рынке в Будапеште голландец Ренс Тромп. Когда он узнал, что за каждой наградой есть свой подвиг и свой герой, то решил вернуть их законным владельцам.

На закрытии всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" в Калуге со словами благодарности к собравшимся обратилась ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Председатель попечительского совета Российского военного-исторического общества Сергей Иванов отметил, что благодаря работе поискового движения обнаружили более 230 тыс. павших советских солдат и офицеров, около 13 тыс. имен погибших восстановили.

Иванов также зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам церемонии.

Закрытие всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" проходит в Калуге с 23 по 26 ноября. Мероприятие посвящено подведению итогов полевого поискового сезона и обсуждению планов на 2024 год. В 2023 году Поисковое движение России отмечает 10-летие с момента создания и 35 лет официального признания поискового движения на государственном уровне. Ежегодно поисковики проводят более 1,5 тыс. поисковых экспедиций.