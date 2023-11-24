24 ноября, 11:26

Орден Красной Звезды передали из Венгрии родственникам героя войны в Калуге

Голландец Ренс Тромп купил награду 30 лет назад на рынке в Будапеште

КАЛУГА, 24 ноября. /ТАСС/. Орден Красной Звезды погибшего советского бойца Александра Суслакова передали правнучке героя - олимпийской чемпионке по фигурному катанию Виктории Синициной и его внучке Надежде Синициной во время закрытия всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" в Калуге, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

"Для торжественной передачи ордена Красной Звезды родственникам ветерана Великой Отечественной войны Суслакова Александра Сергеевича приглашаются внучка бойца Надежда Германовна Синицина и правнучка - олимпийская чемпионка Олимпиады в Пекине Виктория Синицина", - сказал ведущий церемонии.

Два ордена, в том числе Красной Звезды, принадлежавший Александру Суслакову, 30 лет назад купил на рынке в Будапеште голландец Ренс Тромп. Когда он узнал, что за каждой наградой есть свой подвиг и свой герой, то решил вернуть их законным владельцам.

На закрытии всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" в Калуге со словами благодарности к собравшимся обратилась ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Председатель попечительского совета Российского военного-исторического общества Сергей Иванов отметил, что благодаря работе поискового движения обнаружили более 230 тыс. павших советских солдат и офицеров, около 13 тыс. имен погибших восстановили.

Иванов также зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам церемонии.

Закрытие всероссийской акции "Вахта Памяти - 2023" проходит в Калуге с 23 по 26 ноября. Мероприятие посвящено подведению итогов полевого поискового сезона и обсуждению планов на 2024 год. В 2023 году Поисковое движение России отмечает 10-летие с момента создания и 35 лет официального признания поискового движения на государственном уровне. Ежегодно поисковики проводят более 1,5 тыс. поисковых экспедиций. 

Теги:
НидерландыРоссияВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация