24 ноября, 15:21

Дагестан собрал 10 млн рублей на создание первой мечети в Мурманске

По словам директора фонда "Инсан" Магомедрасула Магомедова, в городе проживает около 25 тыс. мусульман

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 10 млн рублей собрали в Дагестане для создания первой мечети в Мурманске. Средства, собранные благотворительным фондом "Инсан" (создан Муфтиятом республики), направят на закупку двухэтажного здания, где будет расположена мечеть и медресе (учебное заведение - прим. ТАСС). Об этом сообщил ТАСС директор фонда Магомедрасул Магомедов.

"Мы завершили сбор средств <...> 10 млн рублей, которые будут направлены на покупку двухэтажного здания для создания первой мечети в одном из крупнейших городов Заполярья - Мурманске. В ней жители города смогут совершать обязательные для мусульман пятничные коллективные молитвы. В сборе через приложение фонда приняли участие жители Дагестана и других российских регионов", - сказал Магомедов.

По его словам, в Мурманске проживает около 25 тыс. мусульман. Директор отметил, что фонд начал сбор после обращения к ним за помощью представителей исламской организации Мурманска. 

Теги:
РоссияМурманская областьСеверный КавказДагестан
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