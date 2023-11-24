24 ноября, 14:41

Сотрудники посольства РФ в Румынии возложили венки к памятнику Суворова

Как отметил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, "можно с полным правом сказать, что Александр Суворов сыграл выдающуюся роль в развитии дружественных отношений между народами России и Румынии"

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Румынии возложили венки к памятнику генералиссимусу Александру Суворову в коммуне Думбрэвень на востоке страны по случаю 293-й годовщины со дня рождения великого русского полководца.

Выступая на церемонии, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин отметил, что "сражения при Фокшанах и Рымнику-Сэрате, равно как и взятие суворовскими бойцами ранее неприступной крепости Исмаил в 1790 году, стали важнейшими историческими вехами на пути к освобождению Балкан от многовекового османского владычества, а также к формированию будущей румынской государственности".

"На этом основании, - отметил дипломат, - можно с полным правом сказать, что Александр Суворов сыграл выдающуюся роль в развитии дружественных отношений между народами России и Румынии".

В 1789 году русско-австрийский корпус под командованием генерал-аншефа Суворова при участии румынских добровольцев разбил турецкое войско в сражениях у городов Фокшань и Рымнику-Сэрат на территории современной Румынии. За эти победы полководец был удостоен высшей награды Российской империи - ордена Святого Георгия первой степени, а также почетного титула графа Рымникского.

В мероприятии приняли участие глава дипломатической миссии Белоруссии, руководители Ассоциации румыно-российской дружбы, Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией, бухарестского отделения фонда Дмитрия Кантемира.

Конная статуя Суворова стоит на холме на правом берегу реки Рымник. На постаменте выбиты слова полководца: "Мы здесь одержали победу". Первый памятник Суворову, созданный на пожертвования россиян, был возведен в коммуне Думбрэвень в 1913 году. Во время Первой мировой войны он был демонтирован и вывезен в Россию. Сейчас здесь находится его копия, выполненная румынским скульптором Мариусом Бутуною в 1959 году. Коммуна долгое время носила название Суворов. 

Теги:
РумынияРоссияСуворов, Александр Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация