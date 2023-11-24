Сотрудники посольства РФ в Румынии возложили венки к памятнику Суворова

Как отметил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, "можно с полным правом сказать, что Александр Суворов сыграл выдающуюся роль в развитии дружественных отношений между народами России и Румынии"

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Румынии возложили венки к памятнику генералиссимусу Александру Суворову в коммуне Думбрэвень на востоке страны по случаю 293-й годовщины со дня рождения великого русского полководца.

Выступая на церемонии, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин отметил, что "сражения при Фокшанах и Рымнику-Сэрате, равно как и взятие суворовскими бойцами ранее неприступной крепости Исмаил в 1790 году, стали важнейшими историческими вехами на пути к освобождению Балкан от многовекового османского владычества, а также к формированию будущей румынской государственности".

"На этом основании, - отметил дипломат, - можно с полным правом сказать, что Александр Суворов сыграл выдающуюся роль в развитии дружественных отношений между народами России и Румынии".

В 1789 году русско-австрийский корпус под командованием генерал-аншефа Суворова при участии румынских добровольцев разбил турецкое войско в сражениях у городов Фокшань и Рымнику-Сэрат на территории современной Румынии. За эти победы полководец был удостоен высшей награды Российской империи - ордена Святого Георгия первой степени, а также почетного титула графа Рымникского.

В мероприятии приняли участие глава дипломатической миссии Белоруссии, руководители Ассоциации румыно-российской дружбы, Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией, бухарестского отделения фонда Дмитрия Кантемира.

Конная статуя Суворова стоит на холме на правом берегу реки Рымник. На постаменте выбиты слова полководца: "Мы здесь одержали победу". Первый памятник Суворову, созданный на пожертвования россиян, был возведен в коммуне Думбрэвень в 1913 году. Во время Первой мировой войны он был демонтирован и вывезен в Россию. Сейчас здесь находится его копия, выполненная румынским скульптором Мариусом Бутуною в 1959 году. Коммуна долгое время носила название Суворов.