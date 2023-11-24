В Белгородской области 440 семей получили новое жилье взамен поврежденного

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, еще 1 594 семьи подписали заявления о согласии на предоставление нового жилья взамен утраченного

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Собственники 440 домов и квартир в приграничных районах Белгородской области получили ключи от нового жилья, которое приобретено для них взамен поврежденного из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день в новые дома и квартиры уже переехали 440 семей из приграничных территорий. 1 594 семьи подписали заявления о согласии на предоставление нового жилья взамен утраченного, из них 1 364 семьи уже определились с конкретной квартирой или домом", - написал он.

Как сообщил губернатор, ключи от нового жилья получили 65 семей из приграничных сел Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов. "Мы и дальше будем взаимодействовать с каждой отдельной семьей и вместе находить пути решения самых непростых жизненных ситуаций. Конечно, индивидуальный подбор жилья идет несколько дольше, но зато люди сами выбирают, где хотят жить, в каком городе и микрорайоне, на какой улице и в каком доме", - добавил глава региона.

По поручению президента РФ Владимира Путина Белгородской области было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений для пострадавших жителей приграничья. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах, где введен режим ЧС.

Готовые квартиры или строящиеся дома соответствуют площади пострадавшего жилья самих собственников, но собственники могут также выбрать для себя жилье большей площади, докупив дополнительные квадратные метры.