24 ноября, 15:11

Призерами Национальной технологической олимпиады Junior стали более 930 школьников

Лидером по количеству победителей и призеров стала Новосибирская область, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) по итогам пятого сезона стали более 930 школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Завершился пятый соревновательный сезон Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Победителями и призерами стали 933 учащихся 5 7 классов из 62 регионов РФ. В решающих соревнованиях приняли участие 3 215 финалистов", - сказали в организации.

Участниками юниорского трека Национальной технологической олимпиады в этом году стали более 20 тыс. школьников. Они состязались по шести направлениям: "Виртуальная реальность", "Искусственный интеллект", "Компьютерные игры", "Космос", "Роботы" и "Среда обитания". Финалисты в составе команд должны были решить инженерную задачу. К примеру, создать чат-бот или спроектировать исследовательскую миссию в космосе.

"Финалы юбилейного сезона олимпиады продолжались шесть дней и прошли по всей стране - в 48 регионах России и на Федеральной территории "Сириус". <…> Впервые в этом году были определены опорные регионы НТО, на площадки которых получили приглашения финалисты из регионов, где не проводились финалы. Опорными регионами стали Камчатский, Приморский и Ставропольский края, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Тамбовская, Томская и Тюменская области, а также город Санкт-Петербург", - приводит пресс-служба организации слова Алексея Агафонова, первого заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Регионы-лидеры по числу призеров

Лидером по количеству победителей и призеров стала Новосибирская область (203), за ней следуют Санкт-Петербург (167) и Московская область (142). Финалисты будут включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР). В этом году победителям соревнования также впервые будут предоставлены дополнительные баллы для перехода в 2024 году в трек НТО для 8-11 классов, победа в котором позволяет поступать в вузы России на льготных условиях.

"НТО Junior - это не только соревнования, но и целая образовательная система. За несколько месяцев участия в олимпиаде, проходя образовательные курсы по сферам и решая задания индивидуально и в командах, ребята осваивают инженерные навыки, которые можно назвать новым стандартом технологической грамотности. Это отличный старт для всех, кто хочет познакомиться с современными технологиями", - считает ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, слова которого приводит пресс-служба организации.

НТО Junior - одно из направлений Национальной технологической олимпиады, которая проводится Минобрнауки РФ и АНО "Россия - страна возможностей" при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ. Проектный офис олимпиады действует на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). 

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