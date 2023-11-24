24 ноября, 19:48

Фотокорреспондент ТАСС стал лауреатом федерального конкурса "Энергия побед"

Егор Алеев . Александр Щербак/ ТАСC
Егор Алеев
© Александр Щербак/ ТАСC

Егор Алеев занял второе место

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Егор Алеев занял второе место в конкурсе спортивной журналистики "Энергия побед". Награждение прошло в пятницу.

Фотожурналисты соревновались в двух номинациях: "Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу среди федеральных СМИ", а также в аналогичной номинации, но среди региональных СМИ. Егор Алеев занял второе место во второй номинации. Победителем в номинации стал фотограф "РИА Новости" Александр Кряжев из Новосибирска за кадр с Чемпионата России по зимнему виндсерфингу. Третье место занял Юрий Киям из Южно-Сахалинска.

Церемония награждения прошла в Москве. Конкурс организован Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивной журналистики при поддержке ПАО "Газпром".

В жюри конкурса вошел другой сотрудник ТАСС, фотожурналист Сергей Бобылев. "Я несколько раз становился лауреатом этого конкурса, и в этом году впервые я член жюри. Мной и моими коллегами было отсмотрено множество фотографий авторов из Москвы и регионов России в две профильные номинации. В конкурсе в этом году появились новые авторы, и мы увидели новые подходы к фотожурналистике. Сделать выбор было действительно непросто", - рассказал Бобылев. Заявки подали десятки корреспондентов, в шорт-лист премии в каждой из двух номинаций для фотожурналистов вошло пять работ. "Как сотруднику ТАСС мне было приятно видеть активное участие моих коллег, их работы были сильными", - добавил Бобылев.

"Я отправлял на конкурс фотографию, которую я снял на международных соревнованиях по фехтованию "Кубок дружбы" в Казани. В поисках лучшего кадра я искал удачную композицию и обратил внимание, что недалеко от спортсменов стоял выключенный телеэкран. Я использовал его, чтобы получить в кадре отражение двух спортсменов в напряженной борьбе. В итоге получилось фото с зеркальным эффектом: двое спортсменов с одной стороны, их отражения с другой стороны кадра", - рассказал Алеев.

Конкурс "Энергия побед" проходит ежегодно и объединяет фото-, видео-, радиожурналистов и публицистов, работающих в тематике спорта. 

Теги:
Россия
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