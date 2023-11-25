25 ноября, 02:29

В Саратовской области отремонтировали более 400 км дорог

На эти цели направили почти 13 млрд рублей

САРАТОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 400 км дорог отремонтировали в Саратовской области в 2023 году, что на треть выше изначального плана. Доля дорог регионального значения в нормативном состоянии за последние пять лет выросла с 9 до 35,6%, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.

"Сейчас основные работы этого года завершены, на некоторых дорожных объектах ведутся работы по обустройству элементами безопасности. На движение автомобилей это не влияет. В нормативное состояние приведено более 400 км областных трасс, доля дорог регионального значения в нормативном состоянии достигла 35,6%. На момент начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" этот показатель составлял 9%", - сказал Петаев.

По его словам, изначально в 2023 году планировалось отремонтировать около 300 км региональных дорог. Однако благодаря дополнительному финансированию - средств казначейского кредита на опережающее развитие в размере 2,7 млрд рублей - дорожники смогли приступить к ремонту еще шести участков трасс протяженностью 115 км.

Как отметил министр, в общей сложности на дорожную деятельность в 2023 году направили почти 13 млрд рублей. Из них более 9 млрд рублей - по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В рамках нацпроекта в регионе в том числе проводится ремонт, реконструкция и строительство 13 мостов и путепроводов. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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