25 ноября, 06:16,
обновлено 25 ноября, 06:39

Володин заявил, что уехавших за границу россиян не ждут с "распростертыми объятиями" назад

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Анна Исакова/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Анна Исакова/ ТАСС

Председатель Госдумы считает, что они совершили предательство по отношению к России, родным и близким

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уехавшие за рубеж россияне, решившие вернуться обратно в Россию, должны понимать, что никто их не ждет обратно с распростертыми объятиями. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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"Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. <...> А те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким", - написал Володин.

Он также напомнил про уехавших из России в Израиль россиянах, которые получили там гражданство, однако сейчас решили вернуться назад, тем самым "отказываясь от взятого на себя обязательства защищать государство, гражданином которого стали".

"Родина у нас одна - Россия, мы должны быть с ней в самых разных ситуациях", - резюмировал председатель Госдумы.

Кроме того, Володин привел слова режиссера Никиты Михалкова, который раннее сказал, что не намерен работать с релокантами. Парламентарий, в свою очередь, выразил солидарность с высказыванием режиссера. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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