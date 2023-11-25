25 ноября, 07:10

В Липецкой области на фестивале для дегустации выставили более 50 видов сала

Как рассказала замглавы администрации Добровского района Елена Борисенко, одним из представленных блюд было сало в шоколаде

ТАСС, 25 ноября. Гастрономический фестиваль "Доброе сало" открылся в селе Доброе Липецкой области, где для дегустации представили более 50 видов сала, рассказала ТАСС замглавы администрации Добровского района Елена Борисенко.

"На фестивале представлено более 50 видов сала, потому что у нас кроме хозяйствующих субъектов, которые производят сало в промышленных масштабах, есть и частники, индивидуальные предприниматели, подворья 17 наших сельских поселений, а красивые девушки в народных костюмах будут сегодня угощать гостей салом с кусочками ароматного хлеба. Наш район настолько славится салом, что буквально у каждой хозяйки свой рецепт. У нас есть и "сало в шоколаде", где сало определенным образом перемалывается и затем обваливается в шоколаде, а в этом году мы презентуем новинку: сало в сыром виде скручивается в рулет и в таком виде коптится", - рассказала она.

Борисенко добавила, что в однодневном фестивале "Доброе сало" свою продукцию выставили порядка 100 участников, в 2022 году их было около 80. "В прошлом году у нас было порядка 3 тыс. гостей, в этом году мы ожидаем около 5 тыс. человек, потому что интерес к фестивалю растет. На фестивале мы собираем помощь бойцам СВО. И наши товаропроизводители часть выручки или полностью всю выручку жертвуют в фонд помощи, и люди тоже передают и деньги, или покупают один кусочек сала себе, а другой - бойцу на фронт", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что в 2022 году на фестивале благотворительный сбор для СВО составил около 100 тыс. рублей и 30 кг сала.

Фестиваль "Доброе сало" проводится в Добровском районе Липецкой области с 2008 года. 

Теги:
РоссияЛипецкая область
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