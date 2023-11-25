25 ноября, 11:10

В Кисловодске в День матери заработает праздничный автобус "Мамбус"

На нем можно будет доехать в курортную часть города, где будут проходить мероприятия

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Праздничный автобус "Мамбус", в котором бесплатно смогут проехать мамы и бабушки, будет ездить по Кисловодску в День мамы. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске в День мамы заработает праздничный автобус "Мамбус", в котором бесплатно смогут проехать мамы и бабушки. Во время поездки пассажиры смогут насладиться живой музыкой и зарядиться праздничным настроением", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, "Мамбус" будет ездить в течение дня по основным улицам города и сможет довезти пассажиров в курортную часть Кисловодска, где будут проходить праздничные мероприятия. "Мамбус" будет циркулировать по маршруту N9 с 10:00 до 17:00.

"Пусть в такой теплый праздник простая поездка на автобусе поднимет нашим мамам и бабушкам настроение и станет маленьким праздником", - добавил глава города. 

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РоссияСеверный КавказСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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