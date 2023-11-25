25 ноября, 11:13

КЧР встретила первый туристический поезд "Выходные на Домбае"

Еще один состав прибудет в регион 9 декабря

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика торжественно встретила первый туристический поезд "Выходные на Домбае", сообщается в Telegram-канале министерства туризма субъекта.

"25 ноября 2023 года в Карачаево-Черкесскую Республику прибыл первый в истории современной России специальный туристический поезд "Выходные на Домбае", инициированный в рамках Соглашения между Министерством туризма и курортов КЧР и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Прибывших гостей согласно кавказским традициям встретили традиционными угощениями и национальными танцами, живой музыкой в исполнении барабанщика и гармониста.

"Наш регион богат историко-культурным наследием, у нас живописная природа. Наш турпоток растет ежегодно, и каждый гость для нас важен, а гости, как известно, на Кавказе, а тем более в Карачаево-Черкесии - это святое. Домбай является историческим курортом нашего региона. А Архыз, буквально на днях, получил премию "Самый лучший горнолыжный курорт страны", - отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, слова которого приводятся в сообщении.

Туристический поезд №926/925 выехал 24 ноября из Ростовской области и въехал в РЖД вокзал Черкесска 25 ноября. Двухдневная программа пребывания гостей в республике согласно заранее приобретенным туристическим пакетам предусматривает экскурсии на всесезонные курорты Домбай и Архыз с посещением самых популярных природных и культурных достопримечательностей. Туристический поезд "Выходные на Домбае" представляет собой комфортабельный состав, который состоит из вагонов купе и СВ, а также вагон-душевой и вагон-ресторана. Аналогичный состав прибудет в регион также 9 декабря. 

Теги:
РоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация