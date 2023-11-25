КЧР встретила первый туристический поезд "Выходные на Домбае"

Еще один состав прибудет в регион 9 декабря

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика торжественно встретила первый туристический поезд "Выходные на Домбае", сообщается в Telegram-канале министерства туризма субъекта.

"25 ноября 2023 года в Карачаево-Черкесскую Республику прибыл первый в истории современной России специальный туристический поезд "Выходные на Домбае", инициированный в рамках Соглашения между Министерством туризма и курортов КЧР и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Прибывших гостей согласно кавказским традициям встретили традиционными угощениями и национальными танцами, живой музыкой в исполнении барабанщика и гармониста.

"Наш регион богат историко-культурным наследием, у нас живописная природа. Наш турпоток растет ежегодно, и каждый гость для нас важен, а гости, как известно, на Кавказе, а тем более в Карачаево-Черкесии - это святое. Домбай является историческим курортом нашего региона. А Архыз, буквально на днях, получил премию "Самый лучший горнолыжный курорт страны", - отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, слова которого приводятся в сообщении.

Туристический поезд №926/925 выехал 24 ноября из Ростовской области и въехал в РЖД вокзал Черкесска 25 ноября. Двухдневная программа пребывания гостей в республике согласно заранее приобретенным туристическим пакетам предусматривает экскурсии на всесезонные курорты Домбай и Архыз с посещением самых популярных природных и культурных достопримечательностей. Туристический поезд "Выходные на Домбае" представляет собой комфортабельный состав, который состоит из вагонов купе и СВ, а также вагон-душевой и вагон-ресторана. Аналогичный состав прибудет в регион также 9 декабря.