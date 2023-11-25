В Душанбе более 600 человек убрались у захоронений погибших в Великой Отечественной войне

Среди них были сотрудники загранучреждений РФ

ДУШАНБЕ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 600 человек, в том числе сотрудники посольства России в Таджикистане, представительства Россотрудничества, военнослужащие 201-й базы, представители группы погранвойск РФ, школ, вузов и других заграничных учреждений РФ провели субботник на "Аллее славы" на русском кладбище, где захоронены советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил организатор субботника - руководитель поисковой группы "Память-201" и военный историк Гафур Шерматов - мероприятие прошло в преддверии 3 декабря - Дня Неизвестного солдата и 5 декабря - дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. "Мы проводим субботник, посвященный памяти всех тех людей, которые сражались и погибли за нашу родину. 5 декабря всегда является для нас памятным днем, потому что то подразделение, которое ушло на фронт - 20-я таджикская кавалерийская дивизия - сражалось под Москвой", - сказал он.

Временный поверенный в делах России в Таджикистане Вера Хуторская отметила, что уход за захоронениями в Душанбе стал доброй традицией для работающих в республике граждан РФ. "Здесь покоятся люди разных национальностей, разных конфессий, для нас здесь нет чужих. Давайте сегодня почтим их память трудом, позаботимся о том, чтобы не было брошенных могил", - сказала она перед началом мероприятия.

Душанбинское городское кладбище, которое также называют русским кладбищем, находится на востоке города. На нем расположены сотни именных и безымянных захоронений советских воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях Сталинабада (название Душанбе в 1929 - 1961 годах). В 2019 году российские военнослужащие восстановили "Аллею славы" на территории кладбища.