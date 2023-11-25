25 ноября, 12:14

Под Калугой открыли памятник полководцу Михаилу Воротынскому

Его выполнила внучка знаменитого русского скульптора Владислава Клыкова

КАЛУГА, 25 ноября. /ТАСС/. Памятник князю и великому полководцу Михаилу Ивановичу Воротынскому открыли в Воротынске Калужской области, сообщил ТАСС министр внутренней политики региона Олег Калугин.

"Идея [установить памятник князю и полководцу Воротынскому] материализована сейчас, бесспорно - это большой праздник", - сказал на церемонии открытия Калугин.

Памятник - оригинальный бюст по пояс. Воротынский изображен в доспехах, украшенных гравировками, со шлемом в руке, другая рука лежит на рукояти меча, находящегося в ножнах. Его выполнила внучка знаменитого русского скульптора Владислава Клыкова - Анастасия.

"Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Фигура Михаила Воротынского в истории была недооценена, он был великим деятелем. Его называют одним из героев взятия Казани, важно отметить, что именно Воротынский был и одним из главных героев [битвы при Молодях]. <...> Если бы не подвиг Воротынского, неизвестно бы как сложилась история нашей Родины", - добавил Калугин.

Полководец, князь, боярин Михаил Иванович Воротынский (около 1510 -1573), имел почетный титул "царского слуги", герой взятия Казани и битвы при Молодях. В 1543 году служил воеводой в Беляеве, в 1544 году - в Калуге, в 1545 году - в Ярославле и Васильгородске (Васильсурске), в 1550 году - в Костроме, в 1551 году - в Одоеве, в 1552 году - в Рязани и Коломне. Воротынский был крупным землевладельцем и владел в том числе третью Воротынска, а также Перемышлем, Старым Одоевом, Новосилем. В 1571 году Воротынский разработал первый в России устав пограничной сторожевой службы. 

Теги:
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