25 ноября, 14:12

Путин поприветствовал участников закрытия смены-фестиваля проекта "Послезавтра"

Президент России отметил, что инициативы участников этого молодежного проекта воплотятся в реальные дела

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам закрытия смены-фестиваля молодежного проекта "Послезавтра". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на закрытии смены-фестиваля "Послезавтра". Ваш яркий, неординарный проект объединил талантливую, целеустремленную молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям", - сказал президент.

Глава государства отметил, что организаторы подготовили для участников насыщенную, разнообразную программу. "Вы смогли поучаствовать в круглых столах и мастер-классах, побывать на увлекательных экскурсиях, посоревноваться в различных видах спорта. И конечно, посетив международную выставку-форум "Россия", воочию убедиться, что вместе мы - большая, сильная, прекрасная страна", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что фестиваль зарядил участников энергией созидания, открыл новые творческие горизонты. "А идеи и инициативы, предложенные каждым из вас, обязательно воплотятся в реальные дела и начинания", - заключил президент. Он пожелал участникам успехов и осуществления намеченных планов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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