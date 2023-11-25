25 ноября, 14:51

В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за снегопада

Суммарный прирост снега может составить до 20 см

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Городские службы столицы продолжают работать в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада 26-27 ноября, суммарный прирост снега может составить до 20 см. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 см. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. Подготовлено необходимое количество резервных генераторов", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - добавили в комплексе.

После окончания снегопада, начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - заключили в комплексе городского хозяйства. 

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© Информационное агентство ТАСС
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