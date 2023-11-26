Лукашенко поздравил с юбилеем Анну Шатилову

Президент Белоруссии отметил мастерское владение диктора словом и беззаветную преданность профессии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил диктора телевидения и радио, народную артистку РСФСР Анну Шатилову с юбилеем, отметив ее мастерское владение словом и беззаветную преданность профессии.

"Своей искренностью и талантом, ярким образом в жизни и на телеэкране, мастерским владением словом и беззаветной преданностью профессии вы не перестаете восхищать многочисленных коллег, поклонников и учеников, в том числе в нашей стране", - отмечается в поздравлении, текст которого размещен на сайте белорусского президента.

Лукашенко выразил уверенность в том, что "богатый опыт вдохновенного труда народной артистки еще долгие годы будет служить укреплению творческого потенциала и культурных связей братских народов Беларуси и России".

Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (Одинцовский район Московской области; ныне - микрорайон Звенигорода). С 1962 по 1991 год работала на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

Шатилова - один из наиболее известных дикторов советского телевидения. Она вела выпуски информационных программ "Новости" и "Время", развлекательную передачу "Голубой огонек", репортажи с официальных церемоний, праздничных шествий, фестивалей. Была ведущей телетрансляций парадов на Красной площади, в том числе приуроченных ко Дню Победы. Часто работала в паре с Игорем Кирилловым.

В 1991-1995 годах была диктором Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино".