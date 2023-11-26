Путин поздравил с юбилеем Анну Шатилову

По словам президента, народную артистку РСФСР считают настоящей легендой отечественного телевидения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР, диктора телевидения и радио Анну Шатилову с юбилеем, назвав ее легендой отечественного телевидения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил большой вклад Шатиловой в становление и укрепление традиций национальной дикторской школы, также он подчеркнул, что диктор приобрела высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей.

Президент пожелал Шатиловой здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анна Шатилова родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово (Одинцовский район). Российская телеведущая, народная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР (1962-1991), ведущая программ "Время", "Новости", "Голубой огонек" и других.