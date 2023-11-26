В "Сириусе" впервые стартовал Всероссийский съезд учителей химии

В мероприятии примут участие 2 954 человек из 88 регионов России

ТАСС, 26 ноября. Всероссийский съезд учителей химии впервые стартовал на федеральной территории Сириус, сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"Очень рада, что сегодня образовательный центр "Сириус", федеральная территория, впервые принимает Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии. <…> Как показывает опыт предыдущих съездов, это все более и более востребованный формат обмена опытом и постановки совместных планов и задач", - сказала она, приветствуя участников мероприятия в ходе онлайн-трансляции.

Всероссийский съезд учителей химии пройдет с 26 по 27 ноября, его участники обсудят вопросы преподавания химии в современном мире, а также методики и форматы обучения. Как было отмечено на торжественном открытии съезда, в нем примут участие 2 954 человек из 88 регионов России, в том числе 350 - в очном формате. Среди них школьные учителя химии, специалисты по педагогике и методике преподавания химии, представители академической науки и бизнеса, преподаватели вузов, педагоги дополнительного образования, представители общественных организаций, а также органов управления образованием.

Образовательный центр "Сириус" создан благотворительным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.