На Ставрополье прогнозируют ураганный ветер с Черноморского побережья

О возможном ухудшении погоды также предупредили жителей Кабардино-Балкарии

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер, вызвавший штормы на Черноморском побережье, в ночь с 26 на 27 ноября достигнет Ставропольского края. Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендовали отложить поездки в непогоду, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"Об ухудшении погодных условий сообщают синоптики: ураганный ветер с Черноморского побережья достигнет Ставрополья к раннему утру. Госавтоинспекция региона рекомендует водителям автомобилей с высокой парусностью по возможности отложить поездки в непогоду. Родителям советуем утром проводить младших школьников в образовательные учреждения", - говорится в сообщении.

О возможном ухудшении погоды сообщается и в Telegram-канале Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии, водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Ранее в региональном оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении крыш нескольких жилых домов и школ, погибших и пострадавших нет. В Севастополе из-за непогоды движение общественного транспорта затруднено, штормовое предупреждение объявлено в Крыму.