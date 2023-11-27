Авиарейсы на север Хабаровского края перенесли из-за непогоды

В селе Аян наблюдается метель, порывы ветра, по прогнозу синоптиков, могут достигать 20 м/с

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение с северными населенными пунктами Хабаровского края нарушено из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"В Аяне сохраняются порывы ветра свыше 15 м/c. По этой причине переносятся: рейсы 403 и 404 за 24 ноября по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении на 28 ноября", - говорится в сообщении. Вылет запланирован на утро.

Также перенесены на вторник рейсы за 27 ноября по тому же маршруту.

В селе Аян метель, порывы ветра, по прогнозу синоптиков, могут достигать 20 м/с. Непогода отмечается и на других северных территориях региона.