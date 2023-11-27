27 ноября, 04:05

В двух районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за метели

На территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются осадки, местами сильные, метель, гололедица, также ожидается ветер скоростью 15-20 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 28 ноября экстренное предупреждение в Долинском и Макаровском районах на Сахалине в связи с прогнозируемой непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По данным местных синоптиков, 28 ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются осадки, местами сильные, метель, гололедица. Ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

Сейчас на Сахалине спокойная погода. Местами идет снег. В минувшие выходные на юге острова установилась минусовая температура воздуха - сейчас в Южно-Сахалинске столбик термометра держится на отметке минус 2 градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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