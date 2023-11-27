27 ноября, 04:48

В Якутске свыше 200 классов находятся на карантине из-за гриппа и ОРВИ

В дни отмены занятий организация обучения детей осуществляется дистанционно

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом стало причиной перевода на карантин 204 классов, полностью закрыты на карантин пять школ Якутска. Об этом сообщается в Telegram-канале управления образования Якутска.

"Управлением образования окружной администрации города Якутска проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа "Город Якутск". <…> Согласно рекомендациям Роспотребнадзора во время подъема заболеваемости гриппом в случае превышения порога заболеваемости 20% детей в одном классе вводятся ограничительные меры. Решение принимается руководителем общеобразовательной организации. По состоянию на 27 ноября, по информации общеобразовательных учреждений, на карантине находятся 204 класса (11 978 учащихся) в 33 школах. Полностью на карантин закрыты пять школ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, администрации школ в дни отмены учебных занятий обеспечивают организацию обучения детей с применением дистанционных технологий. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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