27 ноября, 08:15

Прокуратура следит за ситуацией с задержкой рейсов в столичных аэропортах

Непогода в московских аэропортах
© Екатерина Романюк/ ТАСС

В ведомстве отметили, что осуществляется контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержками авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла по причине неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что осуществляется контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, и в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за сутки в Москве выпало около 35% месячной нормы осадков, порядка 56% - в Подмосковье. Ледяной дождь прошел во Внукове, Остафьеве, Шереметьеве и Черустях, а гололед образовался в Павловском Посаде, Домодедове и Коломне. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
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