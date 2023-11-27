Калининградские таможенники сообщили о росте очереди фур на границе с Литвой до 155 машин

За сутки литовская сторона приняла 66 грузовиков, российская - 113

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Очередь фур на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" за ночь выросла до 155 машин с учетом находящихся на нейтральной полосе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

"На выезд из Калининградской области перед МАПП "Чернышевское" в очереди 130 машин, еще 25 - на нейтральной полосе. На въезд в область со стороны Литвы очереди нет", - сообщили в пресс-службе.

За сутки литовская сторона приняла 66 грузовиков, российская - 113, добавили в пресс-службе.

Согласно данным электронной очереди на пункт пропуска с российской стороны, отставание от зарезервированного времени пересечения границы достигло 57 часов. Пропуск транспорта из России существенно ограничен литовской стороной.

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с пятницы, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин. В субботу их число выросло до 80, а в воскресенье - до 145 с учетом нейтральной полосы. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков пояснил ТАСС, что литовская таможня ужесточила контроль грузовиков, выезжающих из региона. Теперь каждый из них досматривается, в том числе с использованием рентгена, что затягивает время прохождения границы и осложняет калининградский транзит.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.