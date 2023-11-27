Проект "Народы СССР в освобождении Ленинграда" расширят к 80-летию снятия блокады

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила, что планируют проводить мероприятия, посвященные вопросу многонациональности Победы в Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда не только продолжит в 2024 году проект "Народы СССР в освобождении Ленинграда", но и расширит перечень и направленность его мероприятий. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС директор музея Елена Лезик.

"Мы ведем проект с января 2023 года и теперь хотели бы задать новые векторы - мы не собираемся его прекращать, мы собираемся только наращивать количество событий. Очень хотим, чтобы у нас проходили не только вечера, посвященные отдельным представителям народов СССР, но и мероприятия, посвященные вопросу многонациональности Победы в Великой Отечественной войне", - рассказала Лезик.

Проект "Народы СССР в освобождении Ленинграда" представляет собой перечень культурно-просветительских мероприятий, каждое из которых посвящено в первую очередь одному конкретному народу, а также вкладу его представителей в общее дело Ленинградской Победы. Также в рамках таких вечеров проходит и культурная программа - это и чтение фронтовой поэзии на русском и национальных языках, и хореографические композиции, и песни с игрой на национальном инструменте, и художественные выставки, и многое другое. Как отметила в свою очередь специалист по проектной работе отдела специальных проектов и связей с общественностью музея Надежда Добрянская, такие встречи уже были посвящены воинам Казахстана, Армении, Грузии, Татарстана, Киргизии, Туркмении и Чувашии, однако в год 80-летия полного снятия блокады Ленинграда будет подготовлено особое, большое мероприятие.

"В следующем году мы будем рассказывать о подвиге марийского народа, о таджикистанцах на защите Ленинграда и, конечно, поговорим о подвиге белорусов, узбекистанцев. Целый блок будет называться "Народы Дагестана на освобождении Ленинграда", также целый блок расскажет о народах Сибири, Севера и Дальнего Востока. А 27 февраля мы готовим культурно-просветительское мероприятие, большой праздник "Дружба, закаленная в борьбе", - отметила Добрянская.

Также в декабре 2024 года в музее пройдет встреча "Башкортостанцы в боях за Ленинград", а уже 28 ноября - "Азербайджанцы на защите Ленинграда".

"Мы как единый народ отвоевали от фашистских захватчиков нашу страну и этот город. И наш народ, азербайджанцы, очень активно участвовали в той войне - мы не могли остаться в стороне тогда, и не можем этого сделать теперь, когда говорим о памяти всех защитников", - подчеркнул председатель Общественного штаба содействия реализации президентских программ, председатель Региональной общественной организации "Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев "Нахчыван" Идрис Гахраманов.

О Музее обороны и блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.