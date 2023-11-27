На северо-западе России ожидаются метели и ледяные дожди

Это связано со средиземноморским циклоном

ТАСС, 27 ноября. Средиземноморский циклон принесет ухудшение погоды и в регионы Северо-Западного федерального округа, где ожидаются метели, снегопады и ледяные дожди, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и метеослужбах регионов.

"На северо-западе - ухудшение погоды, туда идет циклон, который натворил дел на юге страны. Он большой, мощный, но уже к тому моменту, когда придет на Северо-Запад, значительно ослабеет. Тем не менее он принесет осадки, потепление, снег, местами переходящий в ледяные дожди, могут быть метели, гололеды. Центр циклона во вторник будет находиться в районе Новгородской и Псковской областей, затем уйдет дальше в Прибалтику, но фронты его останутся в районе Ленинградской, Вологодской областей и Карелии", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге снегопад начнется к вечеру 27 ноября, ночью усилится и будет ослабевать 28 ноября в течение дня. Температура 28 ноября повысится до минус 1 градуса, а затем начнет понижаться, 29 ноября - минус 8-10 градусов днем, 30 ноября придет следующий циклон, опять начнутся снегопады. Усилится ветер: 27 ноября к концу дня порывы до 15-18 м/с, 28 ноября - до 13-14 м/с в первой половине дня, метели. В Карелии, по информации регионального гидрометцентра, за 27-28 ноября выпадет от 20 до 30 мм осадков, сугробы прирастут на 15-20 см, а местами и на 35 см, что значительно выше нормы для конца ноября и больше соответствует январским нормам. Усилится ветер до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов и в прибрежных районах - до 20-24 м/с с метелями и снежными заносами.

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 27 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах - метель. Температура воздуха по области ночью опустится до минус 12 градусов, днем столбики термометров будут находиться на отметке около минус 3-8 градусов. Сильный снег прогнозируют к вечеру 27 ноября в восточных районах региона.

В Новгородскую область южный циклон также принесет сильный ветер, метели и снегопады, прогнозирует Новгородский гидрометцентр. "В начале <...> недели придет южный циклон, и наша область окажется в его холодной части. Ожидаются сильные снегопады с усилением ветра, метели, на дорогах ожидаются заносы и снежный накат. Температурный фон существенно не изменится. Ненастье захватит в первую очередь восточные и юго-восточные районы области, а затем уже и остальную территорию региона", - сообщила глава ведомства Надежда Бойцова. Снежная и морозная погода сохранится в регионе до конца ноября. В 2023 году переход среднесуточной температуры через ноль градусов произошел на неделю позже многолетних сроков, на востоке области - на две. При этом снежный покров образовался на две-три недели раньше обычного.

В Калининградской области температурный фон на начавшейся неделе будет немного ниже нормы для этого периода, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. Там отметили, что сохранятся морозы, в зависимости от характера облачности по ночам до минус 8 градусов, при прояснениях - до минус 11. Дневная температура около , на побережье области - от минус 3 до плюс 1 градуса. Всю неделю местами возможен снег. Сильного ветра не будет, максимум до 10 м/с.

Заденет частично

Обильные снегопады и ледяные дожди уже наблюдаются на юге Республики Коми. Температура воздуха на основной территории региона составит 27 ноября минус 7-12 градусов, на севере - до минус 30. 28-29 ноября потеплеет до минус 5. Вологодская область оказалась под влиянием южного циклона 27 ноября с утра: снегопады и метели, днем от минус 1 до минус 6 градусов. 29 ноября погода улучшится, но похолодает до минус 5-10 градусов. 30 ноября регион окажется под влиянием очередного южного циклона, усилится ветер, ожидаются снегопады и метели. 1-2 декабря погода улучшится, но 3 декабря ожидается следующий облачный вихрь.

Атмосферный фронт лишь слегка заденет Архангельск, там временами небольшой снег. По данным Севгидромета, днем - минус 5-10 градусов, ночью при прояснениях на севере возможно до минус 12-14. 27-28 ноября на юго-западе области ожидаются снегопады и метели, усиление ветра до 15 м/с в южных районах. В Ненецком автономном округе в основном ожидается минус 12-17 градусов, на востоке по ночам - до минус 25.

В Мурманской области еще холоднее: температура воздуха при прояснениях может опускаться до минус 28 градусов. Преобладающая температура - минус 10-15 градусов мороза. 27 ноября из-за сильных морозов были отменены занятия в Мончегорске с первого по четвертые классы включительно.