В Таиланде задержали россиянина, находившегося в розыске Интерпола

Николая Штанько подозревают в участии с октября 2018 по июль 2020 год в деятельности преступной группировки, которая в России занималась незаконными переводами средств и отмыванием денег

БАНГКОК, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала гражданина России, находившегося в розыске Интерпола. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в королевстве.

"Гражданин России Николай Штанько был задержан при переходе сухопутной границы между Таиландом и Малайзией в связи с нарушением иммиграционного законодательства королевства. Задержанному российскому гражданину был обеспечен консульский доступ, его посетили наши сотрудники", - указали в консульском отделе диппредставительства.

По данным газеты Bangkok Post, гражданина РФ подозревают в участии с октября 2018 по июль 2020 год в деятельности преступной группировки, которая в России занималась незаконными переводами средств и отмыванием денег.