Школы Сыктывкара закрыли на карантин до 4 декабря

Детские сады продолжают работу в обычном режиме

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Школы и организации дополнительного образования Сыктывкара закрыты на карантин по ОРВИ. С 28 ноября по 4 декабря приостановлена работа всех кружков и секций, запрещены массовые мероприятия с участием детей, сообщила администрация города.

"До 4 декабря будет приостановлен образовательный процесс в школах и организациях дополнительного образования Сыктывкара. Соответствующие меры приняты в связи с поступившей рекомендацией управления Роспотребнадзора по Республике Коми в связи с ростом заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении.

Постановлением администрации в период с 28 ноября по 4 декабря приостановлен образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей. Приостановлена работа всех кружков и секций, запрещены массовые мероприятия с участием детей. Информация о приостановлении образовательного процесса доведена до всех участников образовательного процесса.

Детские сады продолжают работу в обычном режиме, сообщила пресс-служба муниципалитета.