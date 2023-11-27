Выдающихся волонтеров будут награждать нагрудными знаками

Подписанный президентом закон также расширяет круг участников добровольческой деятельности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий меры государственной поддержки волонтеров и волонтерских организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, вводится новая форма поддержи добровольцев - они могут быть награждены унифицированным нагрудным знаком по аналогии с донорами. Кроме того, волонтерам теперь будут компенсировать расходы на медицинские услуги и обучение, если это необходимо для их деятельности.

Закон также расширяет круг участников добровольческой деятельности. К ним отнесены профильные объединения, ассоциации, союзы и ресурсные центры. Также статус распространен на людей, участвующих в увековечивании памяти погибших в Великой Отечественной войне и оказывающих помощь соотечественникам, проживающим за рубежом.

Устанавливается, что органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать волонтерам финансовую, организационную, информационную, консультационную, методическую и имущественную поддержку. Порядок получения господдержки установит правительство, а вся информация о таких мерах станет доступна на платформе "Добро.РФ".

Как отмечала член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова, тема поддержки добровольческой и волонтерской деятельности на протяжении последних лет находится в фокусе внимания государства. Теперь, по ее словам, вводится дополнительное регулирование, "которое устанавливает единообразные меры поддержки на территории всей России". Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.