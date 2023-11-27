В ВДЦ "Смена" подготовили 14 тыс. специалистов по воспитанию для системы профобразования

По словам директора ВДЦ Игоря Журавлева, слушатели курсов получают знания об основах современной государственной политики, стратегии воспитательной работы в организациях СПО, основах медиасопровождения образовательной организации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. На базе Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Смена" в Анапе за два года подготовили 14 тыс. специалистов по воспитательной работе для системы среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной концепции профессионального воспитания квалифицированных рабочих кадров нового формата, директор ВДЦ Игорь Журавлев.

С 2022 года ВДЦ входит в федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого проводит работу по повышению квалификации кураторов групп в системе СПО в части организации воспитательной работы. В июне текущего года министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в ВДЦ предложил создать на его базе Центр подготовки советников по воспитанию по модели школ, который будет ориентирован на подготовку кадров для учреждений СПО.

"Смена" с 2022 года является оператором проекта "Профессионалитет". Уже два года проводим дистанционные курсы повышения для педагогов СПО в которых учим организации воспитательной работы в своих учреждениях. За эти два года в дистанционном формате наши курсы прошли 14 тыс. специалистов, которые занимаются организацией воспитательной работы в техникумах и колледжах", - сказал Журавлев.

По словам Журавлева, слушатели курсов получают знания об основах современной государственной политики, стратегии воспитательной работы в организациях СПО, основах медиасопровождения образовательной организации, знакомятся с особенностями взаимодействия с деструктивными подростками.

"Мы подготовили определенные новеллы, которые хотели транслировать в техникумах и колледжах для создания воспитательной среды в учреждениях СПО. Партнерами проекта являются ведущие педагогические вузы России - это академия Министерства просвещения РФ, Южный федеральный университет. <…> "Смена" была основана в 1985 года и создавалась как Всесоюзная площадка для трудового воспитания и оздоровления рабочей молодежи. Наша историческая миссия - воспитание студентов профессиональных училищ", - сказал Журавлев.

По словам Журавлева, в ВДЦ в этом году был открыт лагерь "Профессиум" для отдыха учащихся системы СПО, не достигших 18 лет. Всего в текущем году его посетили около 1 тысячи человек. Летом также впервые был запущен лагерь "Наставник" для учащихся педагогических колледжей. Образовательная программа в палаточном лагере глэмпингового типа была проведена для 200 будущих педагогов.

О ВДЦ "Смена"

Всероссийский детский центр "Смена" является одним из крупнейших в стране, он расположен под Анапой. Здесь ежегодно реализуется более 50 всероссийских образовательных проектов для детей и молодежи.