Словацкие автоперевозчики угрожают блокадой КПП на границе страны с Украиной

Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии

БРАТИСЛАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Союз автоперевозчиков Словакии угрожает с 1 декабря восстановить вводившуюся несколько раз с 16 ноября блокаду КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Министерство транспорта Словакии поддержало несколько дней назад требование автоперевозчиков республики и других стран, граничащих с Украиной, о восстановлении в Евросоюзе системы разрешений для украинских перевозчиков. При этом ведомство настаивает на прекращении блокад активистами проезда грузовиков через на КПП "Вышне-Немецке".

Словацкое министерство занимает схожую позицию с партнерским ведомством из Венгрии по вопросу восстановления разрешений для украинских автоперевозчиков в ЕС. Между тем сообщество пока исходит из того, что лицензии на въезд и работу на территории его государств-членов не потребуются им до середины 2024 года.

В течение последних недель на словацкой стороне границы с Украиной образовались многокилометровые очереди из грузовиков. Они возникли после начала протестов польских перевозчиков, заблокировавших пункты пропуска автотранспорта на границе Польши с Украиной. Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину фуры направляются через территорию Словакии.

Перевозчики стран восточной части ЕС требуют отменить льготы, предоставленные сообществом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.