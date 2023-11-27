В Московском регионе 28 ноября прогнозируют сильную гололедицу

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается также похолодание до -4...-9 градусов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосковья ожидает сильная гололедица 28 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью и днем во вторник прогнозируется до -4...-9 градусов, и это приведет к тому, что выпавшие осадки, которые растаяли до, замерзнут и будет очень сильная гололедица. Специальные реагенты везде насыпать невозможно, поэтому нужно быть предельно внимательным на ступенях, тропинках", - рассказал он.

По словам Вильфанда, заметных осадков не ожидается, будет лишь небольшой снег.