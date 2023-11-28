Православные христиане вступают в 40-дневный Рождественский пост

В эти дни, в отличие от Великого и Успенского постов, верующим разрешается есть рыбу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сорокадневный Рождественский пост начинается во вторник в Русской православной церкви, он подготавливает верующих к встрече праздника Рождества Христова.

Рождественский пост наступает сразу после Дня памяти апостола Филиппа, поэтому его называют еще Филипповым. Этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский: в его дни верующим разрешается есть рыбу.

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий, напутствуя верующих на предстоящий пост, призвал их всегда сохранять бодрость духа и уповать на Бога даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Он напомнил, что пост является не временем "возлагания на себя неудобоносимого бремени", а "прекрасным периодом духовного развития, преодоления давних недостатков и пороков".

"Простим обиды, забудем распри, откроем наши сердца той любви, которую принес в мир Богомладенец Христос, и тому смирению, которое он явил, придя в мир не в царских палатах, но в скромной вифлеемской пещере. На земле никогда не было золотого века, всегда люди претерпевали скорби и страдания, лишения и потери, временной жизни всегда сопутствовала временная же смерть, но Божией милостью и его благословением сердце человеческое обретает покой, и крестной жертвой Христовой все мы получили надежду вечной жизни", - говорится в обращении митрополита, опубликованном на епархиальных ресурсах.

Как отметил иерарх РПЦ, Рождественский пост пронизан "особой духовной радостью", он задолго готовит верующих "к встрече Богомладенца Христа, возвестившего миру благую весть о спасении".

Установление Рождественского поста относится к древним временам христианства: уже в V-VI веках о нем сообщают западные церковные авторы. Первоначально пост длился всего неделю, однако на соборе 1166 года при Константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было предложено держать его 40 дней. Период поста Рождественской четыредесятницы символизирует 40-дневный пост пророка Моисея, о котором говорится в Библии.