В Петербурге предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды

По данным администрации, за сутки высота снежного покрова в городе достигла 15,5 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов порекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленную работу из-за сильного снегопада и сложных дорожных условий в городе. Как сообщила пресс-служба городской администрации, он озвучил это предложение на экстренном совещании о работе всех служб по ликвидации последствий циклона, накрывшего Петербург ночью.

"Губернатор потребовал от дорожных и коммунальных служб особое внимание уделить уборке набережных, мостов, подходов к социальным объектам - детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам, тротуарам и путепроводам. Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц", - говорится в распространенном сообщении.

По данным администрации, за сутки высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см, и снег продолжает идти. В городе ранее объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и ветра.

Коммунальные службы и дорожные предприятия Петербурга с понедельника работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников, уточнила пресс-служба Смольного. Было вывезено около 8 тыс. куб. м снега.

На уборку дворов вышли более 3,5 тыс. дворников районных жилищных агентств и порядка 1 тыс. механизаторов. Специалисты Горэлектротранса контролируют состояние трамвайных путей, прочищают разворотные трамвайные кольца.