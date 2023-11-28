Арест журналиста WSJ Гершковича продлили до конца января

Журналиста газеты ранее задержали по делу о шпионаже и арестовали

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы до конца января 2024 года продлил срок ареста журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, который в марте был задержан в Екатеринбурге по делу о шпионаже и арестован в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года", - говорится в сообщении.