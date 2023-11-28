Спасатели призвали жителей Подмосковья быть осторожными на льду

С поздней осени до весны операторы "Системы-112" отмечают увеличение количества обращений, связанных с происшествиями на льду

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Служба спасения в Московской области напомнила жителям об опасности первого льда, который только образуется на водоемах, и призвала жителей быть осторожными. Об этом сообщила пресс-служба "Системы-112" Подмосковья.

"Наступает зимний период, и в Подмосковье начинают замерзать водоемы. Спасатели напоминают - первый лед очень опасен. В это время увеличивается количество вызовов на единый номер спасения "112", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с поздней осени до весны операторы "Системы-112" отмечают увеличение количества обращений, связанных с происшествиями на льду. Перепады ночных и дневных температур, заморозки и оттепели, скорость течения - все это значительно влияет на толщину льда на водоемах.

"Выходить на лед безопасно, только если его толщина не менее 10 см. Тем не менее, не редки случаи, когда рыбакам не терпится открыть зимний сезон ловли или дети стремятся испытать лед на прочность, либо кто-то пытается перейти на другой берег по неокрепшему льду. Зачастую все это приводит к происшествию", - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты призвали следовать правилам, которые помогут сохранить жизнь. Так, толщину льда можно определить визуально. Прочный лед имеет голубой цвет с легким зеленоватым оттенком. Лед белого цвета или чуть желтоватый - ненадежен. Также следует помнить, что если более трех дней держится плюсовая температура, то толщина льда снижается.

"Если вы оказались в беде - немедленно зовите на помощь. А если стали свидетелем чрезвычайного происшествия, тут же обращайтесь на единый номер "112" любым удобным для вас способом: непосредственно позвонив в службу спасения, отправив СМС-сообщение, через мобильное приложение "112 МО". Даже если вы не можете точно объяснить, где вы находитесь, оператор "Системы-112" Московской области благодаря системе геопозиционирования самостоятельно определит ваше местоположение и незамедлительно направит на помощь все необходимые экстренные службы", - добавили в пресс-службе.