Умер президент Всемирной ассоциации выпускников российских вузов Владимир Четий

Ему было 47 лет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Умер глава Всемирной ассоциации выпускников советских и российских вузов Владимир Четий, сообщил в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Сегодня не стало президента Всемирной ассоциации выпускников советских и российских вузов, члена общественного совета Россотрудничества, нашего друга Владимира Четия, - написал Примаков. - Остановилось сердце - на Кубе, на пути из Африки, где в Танзании ты собирал наших выпускников; злая малярия, которую ты переносил на ногах, но когда тебя останавливали такие незначительные обстоятельства? Вот, остановили".

Примаков отметил, что Четий "объединял тысячи человек, которые любят Россию и дорожат ей". "Ты строил мосты между нашей Родиной и этими тысячами людей. Вдохновлял, спорил, дрался за свою правду, не шел на мелочные компромиссы. <…> Помню, как ты объединял инженеров и врачей из самых разных бывших советских республик, ливанцев, танзанийцев, за одним столом - объединял их в признательности и любви к России", - подчеркнул глава Россотрудничества.

Владимиру Четию было 47 лет. В его послужном списке более 23 лет работы с общественными организациями в качестве руководителя, эксперта, организатора-практика и консультанта. Четий являлся соучредителем Ассоциации иностранных студентов в России, членом экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при комитете Государственной думы по образованию и науке, заместителем председателя Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России", членом Координационного совета при Общественной палате РФ по международному сотрудничеству.

За свою деятельность удостоился благодарности президента Российской Федерации, был награжден медалью "Участнику военной операции в Сирии", награжден многочисленными почетными знаками и грамотами российских и зарубежных организаций.