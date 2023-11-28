ЦОДД отбуксировал 48 грузовиков в Москве за последние сутки

В Дептрансе отметили, что транспортные средства застревали на МКАД и эстакадах и мешали другим авто

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Почти 50 грузовиков были отбуксированы экипажами дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы за последние сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"48 грузовиков отбуксировали экипажи дорожного патруля ЦОДД за последние снежные сутки. Фуры застревали на МКАД и эстакадах и мешали другим авто", - говорится в публикации.

Там отмечается, что 30 экипажей дорожного патруля дежурили на дорогах без перерывов последние 24 часа, работа будет продолжена.

Водителей просят также быть внимательными на дорогах города.