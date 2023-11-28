В Ставропольском крае в 2024 году построят пять школ

Началось проектирование крупнейшей в регионе школы на 2 970 мест

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Пять школ будут построены в четырех городах Ставрополья в 2024 году. Три школы появятся в Ставрополе и Михайловске, еще две на территории Минеральных Вод, сообщила министр образования края Мария Смагина.

"В этом году были запущены новые школы, к концу этого года будут введены три новые школы в городах Ставрополе, Михайловске и в селе Кочубеевском. В 2024 году запланирован ввод пяти общеобразовательных организаций - двух школ в городе Ставрополе, в городе Ессентуки, в городе Михайловске и в поселке Капельница в Железноводске", - сказала она во время прямого эфира на официальной странице правительства края в сети "ВКонтакте".

Ранее в Минобразования края сообщали, что в 2023 году на Ставрополье будут построены шесть школ, в прошлом году учеников в регионе приняли три новые школы.

Смагина отметила, что началось проектирование крупнейшей на Ставрополье школы на 2 970 мест. Она будет построена в юго-западном районе Ставрополя, в здании будет предусмотрен корпус для размещения классов коррекции. Ранее в регионе крупнейшей школой было образовательное учреждение на 1 550 учеников.