Вузы Татарстана и Петербурга будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли

Предполагается набор магистров с хорошей прикладной физико-математической подготовкой

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Алметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ, Республика Татарстан) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого будут совместно решать задачи по импортозамещению в нефтегазовой отрасли по направлениям композитной тематики, шинного производства и оборудования для отрасли в целом. Соответствующее соглашение заключено на Третьем конгрессе молодых ученых (КМУ), сообщил ТАСС ректор АГНИ Александр Дьяконов.

"Мы договорились с университетом, что образование будет строиться на научных проектах: сначала начинаем научные проекты, совместную их разработку и готовим студентов на этих научных проектах. То есть тут будет два результата - реализация новых проектов и получение компетенций нашими специалистами, а главное - это выпуск студентов, которые обладают всеми компетенциями. Перечень совместных проектов определяем, это и композитная тематика, и шинное производство, и оборудование для нефтегазового сектора. Сейчас определяем два-три проекта, с которых начать деятельность", - сообщил ТАСС ректор вуза.

Как сообщил ТАСС проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политеха Алексей Боровков, фактически будет использована модель федерального проекта "Передовые инженерные школы", когда на старте появляется высокотехнологичный индустриальный партнер и ставит прорывные инженерные задачи.

"Это ориентация на подготовку разработчиков нового высокотехнологичного оборудования, которое, возможно, раньше не создавали в России. То есть одновременно решение таких задач, как импортозамещение, импортоопережение, технологический суверенитет. После того, как мы понимаем, как выполнять такую задачу, выполнить НИОКР, формируется команда, часто мультидисциплинарная. И тогда вместе с индустриальным партнером мы можем приступать к созданию магистерской программы", - сказал Боровков.

Инженерный спецназ

По словам проректора, предполагается набор магистров с хорошей прикладной физико-математической подготовкой. Для индивидуальных образовательных траекторий в зависимости от требований заказчика планируется готовить короткие программы дополнительного профессионального образования. В Передовой инженерной школе (ПИЖ) Санкт-Петербургского политеха создают 15 таких магистерских программ.

"У нас пять приоритетных направлений, и наша Передовая инженерная школа - одна из самых популярных в стране, ее поддержали 22 корпорации и компании России. Они проголосовали гарантийными письмами, что готовы вложить в создание и развитие школы 1,7 млрд рублей. Еще мы бюджетно заработаем 4,5-5 млрд рублей, и от государства на поддержку этого направления получим более 1 млрд рублей. Бюджет Передовой инженерной школы - 7 млрд рублей. Это чрезвычайно важно, именно так создается, как мы говорим, инженерный спецназ для экономики, высокотехнологичной промышленности в будущем", - пояснил Боровков.

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.