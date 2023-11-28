Умерла народная артистка Татарстана Наиля Гараева

Ей было 84 года

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Народная артистка Татарстана, заслуженная артистка РФ Наиля Гараева умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает полпредство Татарстана в РФ в своем Telegram-канале.

"Ушла из жизни народная артистка Республики Татарстан Наиля Хакимовна Гараева. Более 60 лет она проработала на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. Была одной из ведущих актрис республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе званий Гараевой - заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Тукая.

Прощание с артисткой пройдет в Казани 29 ноября перед мечетью Марджани.