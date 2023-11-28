В Московском авиационном институте заявили, что вуз развивает технологии будущего

По словам ректора МАИ Михаила Погосяна, именно образовательным учреждениям необходимо задавать направления развития технологий

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Подготовка технологий будущего, к которым относятся композиционные материалы, электрификация инженерных систем, а также развитие беспилотников в гражданской авиации, является приоритетом для Московского авиационного института (МАИ). Об этом заявил ректор вуза Михаил Погосян на III конгрессе молодых ученых.

"Мы не догоняем уходящие технологии, а смотрим в завтрашний день и внедряем новые методы моделирования, новые технологические подходы, умные материалы. Участвуя в такой работе, мы можем готовить людей не под сегодняшние технологии, а под те технологии, которые будут завтра. В этом задача университета. Мы должны готовить не только линейных инженеров, но и лидеров изменений, и команды, которые будут широко внедрять современные технологии в реальную индустрию", - сказал Погосян.

Отвечая на вопрос о том, должна ли система подготовки кадров подстраиваться под новшества, появляющиеся в индустрии, Погосян подчеркнул, что именно образовательным учреждениям необходимо задавать направления развития технологий. В частности, ключевыми направлениями, определяющими конкурентоспособность отрасли, являются математическое моделирование, внедрение композиционных материалов, электрификация инженерных систем, а также развитие беспилотных авиационных комплексов.

"Сейчас мы движемся к беспилотной авиации, но промежуточным этапом станут гражданские самолеты с одним членом экипажа. Будут ли самолеты пилотируемыми или беспилотными, в значительной степени определяет уровень совершенства комплекса бортового оборудования, системы управления. По сути, сегодня самолет - это летающий компьютер, где действительно большое количество задач решается бортовыми системами", - добавил Погосян.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.