В Вологодской области заболеваемость ОРВИ увеличилась на 19% за неделю

Зарегистрировано 9,5 тыс. заболевших

ТАСС, 28 ноября. Уровень заболеваемости ОРВИ в Вологодской области увеличился за минувшую неделю на 19%, до 9,5 тыс. заболевших, но эпидпорог пока не превышен, сообщил департамент здравоохранения региона.

"За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 9 588 случаев ОРВИ, это на 19% выше уровня предыдущей недели. Циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Также зарегистрировано 380 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 60 случаев среди детей", - привела пресс-служба департамента слова главврача Центра по профилактике инфекционных заболеваний Татьяны Кургановой.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования области, на сегодня на карантин по COVID-19 закрыты три класса в трех школах области, по ОРВИ - пять групп в двух колледжах в Вологде и Грязовце, 10 групп в 10 детских садах в девяти муниципалитетах и 40 классов в 23 школах. Из-за кишечной инфекции закрыты один класс в школе села имени Бабушкина и три группы в трех детских садах. Из-за пневмонии на карантине находятся 8 групп в 7 детских садах, 20 классов в 14 школах и 4 группы в четырех техникумах и колледжах Вологды, Череповца и Грязовца.