Продолжительность жизни в Якутии достигла исторического максимума в 73,5 года

Глава республики Айсен Николаев выразил уверенность, что демографические показатели в Якутии продолжат расти

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 73,5 года, что стало историческим региональным максимумом. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов здравоохранения в регионах, проходящей в режиме видео-конференц-связи с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее в октябре глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по результатам восьми месяцев этот показатель в среднем по стране составил 73,4 года.

"У нас каждая пятая семья - многодетная, нас с каждым годом становится больше. В этом году нас, якутян, стало впервые миллион. <...> По этому году у нас средняя продолжительность жизни впервые в истории достигла 73,5 лет", - сказал Николаев, выразив уверенность, что демографические показатели в Якутии продолжат расти.

Якутия - крупнейший субъект РФ и один из лидеров по демографическим показателям. Она занимает первое место на Дальнем Востоке и седьмое по стране.