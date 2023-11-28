"Сбер" и Пермский край будут сотрудничать по открытию в регионе школы цифрового искусства

Соглашение также предусматривает проведение конференций, выставок, презентаций, тематических семинаров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Сбер" и власти Пермского края будут сотрудничать в рамках проекта открытия в регионе школы цифрового искусства "Муза". Соответствующее соглашение было подписано во вторник на Дне Пермского края на выставке-форуме "Россия", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать по открытию школы цифрового искусства "Муза". Ее основной профиль - создание качественных и передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории Перми, а также формирование условий для последовательного перехода к модели устойчивого развития", - отмечается в сообщении.

Соглашение также предусматривает проведение конференций, выставок, презентаций, тематических семинаров.

"Муза" - это онлайн-университет творческих профессий, где представлены курсы в области искусства и современных творческих индустрий, в том числе программы для школьников, например, по AR/VR-разработке, саунд-дизайну и другим направлениям.

"Сбер" является партнером правительства Пермского края в сфере цифровых технологий и образования. Студентам из Перми открыт доступ к суперкомпьютеру "Кристофари" - одному из самых мощных вычислительных комплексов в мире. В начале года при участии "Сбера" открылся новый корпус техношколы им. В. Савиных в Новых Лядах - одного из крупнейших общеобразовательных учреждений Прикамья.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. День Пермского края на выставке проходит во вторник. Программа охватывает 8 локаций ВДНХ и состоит из более чем 10 деловых, культурных, образовательных и других мероприятий.